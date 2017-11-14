Карл Лагерфельд назвал беженцев «врагами евреев»

14.11.2017 10:52 · 0 комментариев

В мире моды Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) является корифеем, мнение 84-летнего дизайнера всё ещё востребовано. В социально-политические дебаты «царь моды» до сих пор редко вмешивался. Тем более удивительно его скандальное выступление на французском телевидении. Карл Лагерфельд назвал беженцев в Германии «худшими врагами» евреев, что вызвало огромное негодование. Французская радиовещательная компания Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) получила сотни жалоб от телезрителей в понедельник, 13.11.2017.

Лагерфельд обвинил канцлера Ангелу Меркель в шоу в субботу вечером, 11.11.2017, в том, что она впустила в страну слишком много мусульман. Во время своего выступления на канале C8 Лагерфельд объявил, что он скажет «что-то ужасное»: «Даже если прошли десятилетия, нельзя убить миллионы евреев, а затем привести в страну миллионы их злейших врагов». Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, но уже на протяжении нескольких десятилетий живет во Франции.

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