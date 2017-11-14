Службы доставки продуктов в канун Рождества тоже не будут работать

14.11.2017 10:49 · 0 комментариев

Мало того, что большинство супермаркетов будут закрыты, но и службы доставки едва принесут еду на дом 24 декабря. Крупные торговые сети, такие как Aldi, Lidl и Kaufland, ещё раньше объявили о решении отпустить своих сотрудников в канун Рождества.

Тем не менее, у клиентов будет возможность совершать покупки в канун Рождества. В торговой сети Edeka торговцы решают самостоятельно, работать в это время или нет. То же самое относится к магазинам Rewe, которыми управляют отдельные владельцы.

Специальные правила относительно работы магазинов по воскресеньям подлежат регулированию федеральных земель. Ни одна из 16 федеральных земель, в принципе, не запретила открытие продуктовых магазинов 24 декабря этого года. По всей Германии они могут быть открыты в течение не менее трех часов и не позднее 14 часов. Максимальное время работы в разных федеральных землях является разным.

доставка, продукты питания, Рождество, супермаркеты