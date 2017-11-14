Уголовные преступления быстро растут: положение на Александерплац выходит из-под контроля?

14.11.2017 10:47   ·   0 комментариев

© philipk76 - Fotolia.com

© philipk76 — Fotolia.com

На площади в Берлине значительно возросло количество телесных повреждений, а также преступлений, связанных с наркотиками и сексуальным насилием. Об этом свидетельствуют данные берлинской полиции. В период с января по октябрь этого года было зарегистрировано 425 преступлений, связанных с наркотиками. За тот же период прошлого года их было чуть больше 165.

В области сексуальных преступлений их число почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом: вплоть до октября на площади в центре Берлина полицейские зафиксировали 36 преступлений, таких как изнасилование и жестокое сексуальное . В 2016 году их количество составляло менее 20 преступлений. В области телесных повреждений было зарегистрировано на 150 случаев больше.

В целом число совершенных в столице преступлений сокращается. Это следует из полицейской статистики преступности за первую половину 2017 года.

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