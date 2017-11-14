Большинство против легализации каннабиса

14.11.2017 10:45   ·   0 комментариев

© Africa Studio - Fotolia.com

© Africa Studio — Fotolia.com

По данным опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения Forsa, почти две трети граждан Германии (63 процента) выступают против легализации каннабиса. Как показывает опрос, требование предоставления взрослым возможности приобретать для личного использования в качестве опьяняющего средства в выбранных магазинах, поддерживается 34 процентами граждан Германии.

В Германии приобретение и хранение каннабиса запрещено. Только врачи могут с начала года назначить этот интоксикант в качестве болеутоляющего средства. СвДП и партия Зелёных хотят легализовать каннабис в контексте переговоров о «ямайской коалиции». Союзные партии ХДС и ХСС принципиально против этого.

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