Экономист требует повысить налоги на калорийные продукты

14.11.2017 10:43 · 0 комментариев

Жители Германии становятся толще. Каждый четвертый-пятый в стране имеет сейчас значительный избыточный вес. Связанные с этим заболевания становятся всё большей проблемой. Теперь экономисты предполагают, что помочь может изменение ставок НДС на продукты питания.

Согласно исследованию гамбургского экономиста Тобиаса Эфферца (Tobias Effertz), проведенного по заказу Немецкого общества ожирения (Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG)) и Немецкой диабетической ассоциации (DDG), ступенчатый НДС, основанный на так называемом «светофоре», будет наиболее эффективным.

Здоровые продукты, такие как фрукты и овощи, должны облагаться налогом по нулевой ставке, а такие продукты, как макароны, молоко или мясо, по-прежнему налогом в семь процентов. Налог на особенно сладкие или жирные продукты должен составлять не менее 19 процентов.

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