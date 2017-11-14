Экономист требует повысить налоги на калорийные продукты

14.11.2017 10:43   ·   0 комментариев

© Robert Kneschke - Fotolia.com

© Robert Kneschke — Fotolia.com

Жители Германии становятся толще. Каждый четвертый-пятый в стране имеет сейчас значительный . Связанные с этим заболевания становятся всё большей проблемой. Теперь экономисты предполагают, что помочь может изменение ставок НДС на .

Согласно исследованию гамбургского экономиста Тобиаса Эфферца (Tobias Effertz), проведенного по заказу Немецкого общества ожирения (Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG)) и Немецкой диабетической ассоциации (DDG), ступенчатый НДС, основанный на так называемом «светофоре», будет наиболее эффективным.

Здоровые продукты, такие как фрукты и овощи, должны облагаться налогом по нулевой ставке, а такие продукты, как макароны, молоко или мясо, по-прежнему налогом в семь процентов. на особенно сладкие или жирные продукты должен составлять не менее 19 процентов.

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