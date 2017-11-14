Lufthansa объявляет 1000 новых внутренних рейсов в месяц

14.11.2017 10:42   ·   0 комментариев

© Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

После банкротства Air Berlin, конкурента авиакомпании , предложение на внутреннем рынке Германии значительно сократилось. Особенно сократилось количество рейсов на таких маршрутах, как Берлин-Мюнхен или Берлин-Кельн. Теперь Lufthansa хочет увеличить пропускную способность: генеральный директор авиакомпании Карстен Шпор (Carsten Spohr) объявил о дополнительных рейсах.

«Как только мы получим зеленый свет из Брюсселя, мы собираемся ввести 1000 внутренних рейсов в месяц только в », — сказал Шпор газете «Bild». «Я могу пообещать, что стабильные цены снова придут с новыми немецкими внутренними рейсами. Мы не хотим настраивать немецких потребителей против нас».

Чтобы удовлетворить спрос, Lufthansa начала также использовать в Германии широкофюзеляжные самолеты Boeing 747.

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