Самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в Новосибирске

13.11.2017 10:30 · 0 комментариев

Самолёт Airbus A380 авиакомпании Lufthansa совершил посадку в российском городе Новосибирске из-за экстренной ситуации на борту. Пресс-секретарь компании во Франкфурте подтвердил сообщение российских СМИ в воскресенье, 12.11.2017.

На борту самолёта, совершавшего рейс из Франкфурта в Шанхай (Shanghai), у одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем. Сначала ему была оказана первая помощь на борту, а затем его передали врачам в Новосибирске. После этого самолет с 491 пассажиром продолжил рейс.

Аэропорт крупнейшего города Сибири получил допуск для A380 ещё в 2011 году. Но это была первая посадка крупнейшего в мире пассажирского самолета в Новосибирске.

Airbus A380, Lufthansa, Новосибирск, экстренная посадка