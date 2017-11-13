С 2018 года супермаркеты будут выплачивать пособие по безработице

13.11.2017 10:28 · 0 комментариев

В будущем супермаркеты будут в особо острых случаях оплачивать социальные пособия их получателям, в частности, пособия по безработице. Как заявил представитель Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), эта процедура предназначена для людей, которые не имеют собственного счета, или тем, кому требуется срочное получение выплаты.

В число участвующих супермаркетов и аптек вошли Rewe, Penny, Real, dm и Rossmann. «Целью является широкое внедрение нового решения к концу 2018 года», — сказал представитель Федерального агентства занятости. Планируется, что изменения начнутся во втором квартале 2018 года.

До сих пор банкоматы для этого стояли в центрах занятости и агентствах по трудоустройству. Эти аппараты теперь будут демонтированы по соображениям экономии затрат. Процедура обычных переводов пособий из центров занятости или агентств по трудоустройству остаётся прежней.

Чтобы безработные получали деньги в торговых предприятиях, они должны представить документ со штрих-кодом, который они могут получить в центрах занятости и агентствах по трудоустройству. Он будет сканироваться кассовым аппаратом, и отображаемая сумма будет немедленно выплачена. Содержание существующих банкоматов в центрах занятости обходится Федеральному агентству по восемь евро за транзакцию. В прошлом году расходы на 400 000 операций с наличными составили 3,2 миллиона евро.

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