Таинственные кражи эндоскопов: полиция арестовала в Людвигсхафене двух подозреваемых

13.11.2017 10:25 · 0 комментариев

Загадочная серия краж произошла в нескольких больницах. С 2015 года в Германии было похищено более 100 эндоскопов из клиник и медицинских практик. Ущерб составляет 25 миллионов евро. Долгое время полиция не могла раскрыть кражи, но сейчас появился горячий след. На прошлой неделе полицейские арестовали воров в Людвигсхафене (Ludwigshafen). Как сообщает издание «Süddeutsche Zeitung», полицейский патруль смог арестовать двух мужчин во время совершения ими кражи в больнице.

Как сообщила прокуратура Трира (Trier), это 30-летний и 42-летний колумбийцы. Эти двое обратили на себя внимание ещё при проверке безопасности в больнице и были арестованы после ухода на стоянке больницы. В 2015 году полиции удалось арестовать троих воров из Колумбии, у которых были обнаружены медицинские приборы. Прокуратура и полиция считают, что воры являются членами организованных международных банд.

Возможно, мужчины крадут эндоскопы для южноамериканских наркокартелей. Те находят очень специфическое применение для ценных медицинских устройств: с их помощью контролируются желудки контрабандистов наркотиков. Курьеры проглатывают упаковки наркотиков, чтобы контрабандой доставить их за границу. Находятся ли эти пакеты действительно в желудках курьеров, можно проверить с помощью эндоскопов. Устройства используются в медицине для обследования внутренних органов, таких как желудок, кишечник или легкие.

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