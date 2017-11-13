Сексуальные домогательства: жители Германии проявляют терпимость

13.11.2017 10:24 · 0 комментариев

Где начинается сексуальное домогательство? С этой целью Институт по изучению общественного мнения YouGov провёл в октябре опрос среди женщин и мужчин в Германии, Великобритании, Франции, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Дебаты по обвинениям голливудского магната Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) в сексуальном посягательстве уже были в самом разгаре.

По многим аспектам мнение респондентов из разных стран было одинаковым. Для большинства, например, является неприемлемым, когда мужчины вынуждают женщин к оказанию сексуальных услуг, щиплют их за ягодицы, обнажают свои гениталии или пытаются сфотографировать женщину под юбкой. Другие аспекты, однако, заключаются в следующем: «Другие страны, другие обычаи» («Andere Länder, andere Sitten»).

Что касается секс-шуток, 59 процентов респондентов в Германии сказали, что это еще не является сексуальным домогательством. Относительно темы взглядов на грудь женщины проявляется та же тенденция: по данным YouGov, 73 процента мужчин, опрошенных в Германии, не рассматривают их как сексуальные домогательства, среди женщин – 58 процентов, что также составляет большинство. Респонденты в Великобритании, например, демонстрируют меньшую терпимость: сексуальные шутки классифицируют как сексуальные домогательства в общей сложности 69 процентов респондентов.

Поразительно, что именно французы, которые, как правило, считаются мастерами флирта, гораздо чаще, чем другие респонденты, говорят, что даже подмигивание может быть сексуальным домогательством. Так думает почти каждый четвертый француз (23 процента). В Германии соответственно ответили только 6% респондентов, причем мужчины и женщины придерживались практически одного мнения.

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