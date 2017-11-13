Удар для Меркель: рейтинг Союза упал до самого низкого уровня за шесть лет

13.11.2017 10:22 · 0 комментариев

На заключительном этапе зондирующих переговоров по созданию «ямайской коалиции» рейтинг Союза среди избирателей упал до шестилетнего минимума. В соответствии с результатами воскресного тренда, только 30 процентов в настоящее время выбрали бы ХДС/ХСС.

Это на один процент ниже, чем на предыдущей неделе, и самый низкий показатель с октября 2011 года. СДПГ удалось улучшить свои показатели, по результатам опроса Института по исследованию общественного мнения Emnid для издания «Bild am Sontag», на один процент до 22 процентов.

Рейтинг СвДП и AдГ также увеличился на один процент по сравнению с прошлой неделей, а партия Зеленых потеряла один процент. Левая партия остается неизменно на уровне 10 процентов.

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