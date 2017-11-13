Больничные расходы на одного пациента составляют в среднем 4500 евро

13.11.2017 10:20 · 0 комментариев

Расходы на стационарное лечение продолжают расти. В 2016 году они составили 87,8 млрд. евро, что на 4,3 процента больше, чем в 2015 году, как сообщает Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt). В пересчете примерно на 19,5 млн. пациентов, которые в 2016 году находились в клиниках полный день, расходы на одного пациента составили в среднем 4 497 евро, т.е. на 2,7% выше, чем в предыдущем году.

Общие расходы больниц в 2016 году составили 101,7 млрд. евро. Сумма состоит в основном из расходов на персонал (61,1 млрд. евро, что означает плюс 4,4%), материальных затрат (37,9 млрд. евро, плюс 4,7%) и расходов на учебный фонд (1,4 млрд. евро, плюс 6,3%). Еще 1,3 миллиарда евро приходятся на налоги, проценты и аналогичные расходы, а также расходы учебных центров.

Сумма общих расходов включает также затраты на нестационарные услуги на сумму 13,8 млрд. евро. К ним относятся машины скорой помощи, научные исследования и обучение. Средняя стоимость расходов на одного пациента была самой низкой в ​​Бранденбурге (4 055 евро) и самой высокой в ​​Гамбурге (5 232 евро). Самое значительное увеличение произошло в Саксонии (на 5,1%).

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