Эксперты-экономисты призывают отменить восьмичасовой рабочий день

13.11.2017 10:19   ·   0 комментариев

© nyul - Fotolia.com

© nyul — Fotolia.com

Совет экономических экспертов (Rat der Wirtschaftsweisen) призвал политиков сделать Закон о рабочем времени (Arbeitszeitgesetz) более гибким. «Более гибкие рабочие часы важны для конкурентоспособности немецких компаний», — заявил председатель консультативного совета федерального правительства Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt) изданию «Welt am Sonntag». Компании, которые хотят выжить в оцифрованном мире, должны быть гибкими и быстро собирать свои команды.

Защита работонанимателей (Arbeitnehmerschutz) хорошо зарекомендовала себя в Германии, но частично она больше не подходит для оцифрованного мира. «В частности, компании должны быть уверены, что они не действуют незаконно, если сотрудник присутствует на телеконференции вечером, а затем утром читает свои письма во время завтрака», — объяснил эксперт. Это помогло бы не только компаниям, но и сотрудникам, которые могли бы более гибко работать с цифровыми технологиями.

Шмидт подчеркнул, что гибкость не должна означать тайное расширение рабочего времени. Работодатели неоднократно требовали, чтобы ежедневное больше не ограничивалось восемью часами, но вместо этого должно применяться только существующее максимальное еженедельное продолжительностью 48 часов. Период отдыха между двумя рабочими днями должен быть сокращен с одиннадцати до девяти часов. Профсоюзы сопротивляются этим планам. Они опасаются скрытого расширения рабочего времени.

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