Немец выжил после пяти дней в расщелине скалы: SMS спасло ему жизнь

12.11.2017 10:17   ·   0 комментариев

© Michael Eichhammer - Fotolia.com

© Michael Eichhammer — Fotolia.com

Более 100 часов боли, одиночества и отчаяния: из Дуйсбурга был спасен только через пять дней после падения в расщелину на Дахштайн (Dachstein) в Австрии. Горные спасатели обнаружили 45-летнего мужчину в четверг утром, 09.11.2017, на высоте 2050 метров в расщелине глубиной почти 30 метров.

45-летний альпинист тщетно пытался в течение четырех дней связаться через экстренный вызов. Он постоянно включал и выключал телефон в течение пяти дней, чтобы сохранить заряд батареи, и в среду вечером, 08.11.2017, ему удалось отправить свои данные GPS через SMS. Иначе его бы не нашли. Поскольку альпинист является ещё и фотографом, он смог, вероятно, пользоваться своим мобильным телефоном благодаря запасной батарее.

О своём походе в горы 45-летний мужчина объявил 4 ноября, и с тех пор от него не поступало сообщений домой. В среду, 08.11.2017, его отец сообщил об исчезновении сына. У спасенного альпиниста оказалось вывихнуто плечо и сломана нога. Однако в целом он находится в отличном физическом состоянии и вскоре сможет покинуть отделение интенсивной терапии.

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