Проблема безопасности в Гамбурге: депортируемые парализовали аэропорт

12.11.2017 10:15 · 0 комментариев

Двое мужчин, которых должны были депортировать, вызвали в четверг вечером, 09.11.2017, серьезную тревогу в аэропорту Гамбурга. Они попытались убежать из депортационного центра. Одному из них побег удался, из-за чего аэропорт был закрыт на несколько часов. Восемь рейсов были отменены, а двенадцать отложены. Этот случай ещё раз подчеркивает трудности, с которыми Германия сталкивается в ходе депортаций.

08.11.2017 г. двое мужчин, 24-летний алжирец и 22-летний албанец, были доставлены в депортационный центр в аэропорту Гамбурга. Их должны были депортировать в ближайшие дни. Но двое мужчин решили сбежать вечером 9 ноября. Алжирцу не удалось преодолеть забор, и он был задержан ещё на территории центра. Однако албанцу удалось скрыться.

Поскольку возникло подозрение, что он, возможно, находится на территории аэропорта, в 20 часов 15 минут была объявлена тревога. Федеральная полиция с помощью пожарной службы и с применением фар обыскала территорию, но не нашла беглеца. Так как у него нет документов и он обязан покинуть страну, алжирец находится в Германии незаконно. Теперь разыскивать его должна полиция федеральной земли.

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