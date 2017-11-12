В Берлине автомобиль въехал в группу людей – никаких травм

12.11.2017 10:13 · 0 комментариев

В округе Берлин-Рейникендорф (Berlin-Reinickendorf) мужчина на взятом напрокат автомобиле чуть не сбил несколько человек. В пятницу вечером, 10.11.2017, вскоре после 20 часов на арендованном автомобиле Mercedes он проехал по тротуару Wilhelmsruher Damm, зацепил автобус и столкнулся с припаркованным скутером, который из-за этого был выброшен на улицу. Согласно показаниям свидетелей, прохожие смогли спастись, только отпрыгнув в сторону.

Затем, согласно выводам расследования, он снова захотел съехать с тротуара, уклонился от грузовика и тем самым также поставил под угрозу прохожих. Позднее полиция добавила, что по крайней мере семь пешеходов вынуждены были спасаться в безопасное место. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. Полиция заявила, что водитель сбежал.

Расследование по делу взяла на себя полицейская охрана государства. Это обычно бывает, когда нельзя исключить политический или экстремистский фон инцидента. Сотрудник ситуационного центра сказал, что после последних инцидентов в мире нужно вести расследование по всем направлениям. Однако он предостерег от преждевременных разговоров о террористической атаке. Между тем, органы безопасности предполагают, что это происшествие, вероятно, не было террористическим нападением.

авария, пешеходы