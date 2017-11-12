Пенсионерка отправила фальшивую полицейскую за решетку

12.11.2017 10:11   ·   0 комментариев

© Elnur - Fotolia.com

© Elnur — Fotolia.com

35-летней преступнице не удалась попытка мошенничества. Она представилась пенсионерке из Баден-Вюртемберга служащей Федерального управления уголовной полиции (Bundeskriminalamt). Фальшивая женщина-полицейский сообщила пенсионерке из Вирнсхайма (Wiernsheim) по телефону, что турецким правительством выдан ордер на её арест. Однако она якобы может предотвратить арест путём оплаты залога в размере 12 300 евро.

69-летняя почувствовала неладное и сообщила в ближайшее полицейское отделение. Пожилая женщина решила имитировать передачу денег. Когда мошенница позже позвонила к ней в квартиру, у двери её встретила полиция. Был выдан ордер на арест 35-летней мошенницы.

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