Аукцион Christie’s: стоимость карты мира из Фрайбурга оценивается в один миллион евро

12.11.2017 10:08 · 0 комментариев

Лондонский аукционный дом Christie’s продает на аукционе копию одной из немецких карт мира, стоимость которой оценивает на сумму более миллиона евро. Об этом сообщает агентство новостей AP. Но почему пергамент такой дорогой? На нем самая первая карта с названием «Америка».

В 1507 году немецкий картограф Мартин Вальдзеемюллер (Martin Waldseemüller) из Фрайбурга решил так назвать на своей карте ранее безымянный континент. Название происходит от имени Америго Веспуччи (Amerigo Vespucci), который первым утверждал, что земля, обнаруженная Колумбом, не была частью Азии, а была континентом.

Последняя карта принадлежала ныне покойному реставратору Артуру Дрешеру (Arthur Drescher). Его семья нашла редкую карту между другими антикварными бумагами и передала их Christie’s. Другие копии редкой карты, среди прочего, находятся в Государственной библиотеке Мюнхена (Staatsbibliothek München) и в библиотеке Джеймса Форда Белла (James Ford Bell Library) Университета Миннесоты (Universität von Minnesota) в США. Копия была продана в 2005 году на аукционе Christie’s примерно за 620 000 евро частному коллекционеру.

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