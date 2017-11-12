Немецкие истребители впервые летают над Израилем

12.11.2017 10:06   ·   0 комментариев

Скриншот www.welt.de

Скриншот www.welt.de

На этой неделе в израильской пустыне пишется история – впервые за 100 лет над страной снова летают немецкие . Сто лет назад разведывательные самолеты Королевских Баварских ВВС пролетели над пустыней Негев (Negevwüste), чтобы сделать первые аэрофотоснимки Палестины. Теперь 125 немецких солдат участвуют в двухнедельных маневрах, в ходе которых каждый день проводится около 100 тренировочных операций против террористов и воздушные бои с самолетами.

Маневры являются для Бундесвера очень полезными, так как в пустыне можно летать гораздо глубже и быстрее, чем в густонаселенной Германии. Военное сотрудничество между Германией и Израилем не ново. В Израиле обучаются немецкие пилоты беспилотников и вертолетов. Только в 2017 году двумя армиями было осуществлено 80 совместных проектов, из которых 20 – военно-воздушными силами.

Особенность маневров «Голубой флаг 2017″ («Blue Flag 2017″) состоит в том, что в нём принимают участие восемь стран, а многие другие присоединились или отправили своих наблюдателей. Они направлены на то, чтобы продемонстрировать, что , несмотря на критику политики его поселений, не является изолированным государством-изгоем и помогает создавать новые стратегические союзы в борьбе против общего врага: радикального ислама во всём мире.

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