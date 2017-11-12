Немецкие истребители впервые летают над Израилем

12.11.2017 10:06 · 0 комментариев

На этой неделе в израильской пустыне пишется история – впервые за 100 лет над страной снова летают немецкие военные самолеты. Сто лет назад разведывательные самолеты Королевских Баварских ВВС пролетели над пустыней Негев (Negevwüste), чтобы сделать первые аэрофотоснимки Палестины. Теперь 125 немецких солдат участвуют в двухнедельных маневрах, в ходе которых каждый день проводится около 100 тренировочных операций против террористов и воздушные бои с самолетами.

Маневры являются для Бундесвера очень полезными, так как в пустыне можно летать гораздо глубже и быстрее, чем в густонаселенной Германии. Военное сотрудничество между Германией и Израилем не ново. В Израиле обучаются немецкие пилоты беспилотников и вертолетов. Только в 2017 году двумя армиями было осуществлено 80 совместных проектов, из которых 20 – военно-воздушными силами.

Особенность маневров «Голубой флаг 2017″ («Blue Flag 2017″) состоит в том, что в нём принимают участие восемь стран, а многие другие присоединились или отправили своих наблюдателей. Они направлены на то, чтобы продемонстрировать, что Израиль, несмотря на критику политики его поселений, не является изолированным государством-изгоем и помогает создавать новые стратегические союзы в борьбе против общего врага: радикального ислама во всём мире.

военное сотрудничество, военные самолеты, Израиль, терроризм