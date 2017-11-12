Германия уклоняется от увеличения контингента в Афганистане

12.11.2017 10:04   ·   0 комментариев

© dougg - Fotolia.com

© dougg — Fotolia.com

В наступающем году намеревается увеличить свои в Афганистане с 13 000 до 16 000 человек. В отличие от других стран, Германия не будет увеличивать свой контингент в Гиндукуше (Hindukusch).

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) аргументировала это решение тем, что Германия увеличила свои войска в Афганистане в прошлом году на 20 процентов, в то время как другие страны удержались от расширения своих контингентов.

В настоящее время чуть менее 1000 немецких солдат находятся в основном на севере страны. Увеличение численности войск предназначено, в первую очередь, для усиления обучения афганских сил безопасности.

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