СДПГ хочет восстановить разрушенную берлинскую синагогу

10.11.2017 10:58 · 0 комментариев

9 ноября считается судьбоносным днем для Германии: ноябрьская революция, гитлеровский путч, падение Берлинской стены и, конечно же, Хрустальная ночь. В ознаменование этого синагога в Берлине, разрушенная национал-социалистами, впервые может быть восстановлена в первоначальном виде.

Предложение было представлено лидером Берлинской СДПГ Раедом Салехом (Raed Saleh). Он предложил провести реконструкцию синагоги на Fraenkelufer в округе Кройцберг (Kreuzberg), которая была сильно повреждена 9 ноября 1938 года.

По его словам, проект будет в Германии уникальным, потому что до сих пор синагоги, уничтоженные нацистами, не были восстановлены в своем первоначальном состоянии. Проект может занять несколько лет и, по предварительным оценкам, обойдется в 28 миллионов евро.

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