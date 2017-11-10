СДПГ хочет восстановить разрушенную берлинскую синагогу

10.11.2017 10:58   ·   0 комментариев

© Dziurek - Fotolia.com

© Dziurek — Fotolia.com

9 ноября считается судьбоносным днем для Германии: ноябрьская революция, гитлеровский путч, падение Берлинской стены и, конечно же, . В ознаменование этого в Берлине, разрушенная национал-социалистами, впервые может быть восстановлена в первоначальном виде.

Предложение было представлено лидером Берлинской СДПГ Раедом Салехом (Raed Saleh). Он предложил провести реконструкцию синагоги на Fraenkelufer в округе Кройцберг (Kreuzberg), которая была сильно повреждена 9 ноября 1938 года.

По его словам, проект будет в Германии уникальным, потому что до сих пор синагоги, уничтоженные нацистами, не были восстановлены в своем первоначальном состоянии. Проект может занять несколько лет и, по предварительным оценкам, обойдется в 28 миллионов евро.

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