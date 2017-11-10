Медбрата в Германии подозревают в убийстве 106 человек

10.11.2017 10:55   ·   0 комментариев

© Euromag

© Euromag

Правоохранители Нижней Саксонии подозревают, что бывший Нильс Хёгель отравил 106 пациентов — на 16 человек больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

В феврале 2015 года Хёгеля приговорили к пожизненному заключению за двух пациентов. Сам он заявлял, что убил в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге около 90 человек, которым давал смертельную дозу лекарства.

«В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев», — говорится в документе.

Впервые Хёгеля заподозрил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на семь с половиной лет за покушение на убийство. После этого власти эксгумировали несколько тел и нашли в них следы лекарства, сообщает РИА Новости.

Медбрат признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.

www.euromag.ru

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