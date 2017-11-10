Германия запускает поезда на водородном топливе

10.11.2017 10:52 · 0 комментариев

В северной Германии в 2021 году появятся первые в мире водородные поезда. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Associated Press.

Французский инженерный гигант Alstom заявляет, что подписал соглашение о поставках 14 поездов на водородных топливных элементах немецкой железнодорожной компании LNVG в Нижней Саксонии.

Поезда начнут курсировать на маршрутах между Куксхафен, Бремерхафен, Бремерферде и Букстенуде с декабря 2021 года.

Транспортные средства будут иметь дальность до 1000 километров и развивать максимальную скорость 140 км в час.

Как известно, водородные двигатели выделяют только водяной пар, поэтому водородные поезда считаются одной из самых чистых форм транспорта. Поезда заменят дизельные транспортные средства на неэлектрифицированных линиях.

Производство водорода планируется с использованием электричества с ветровых турбин Нижней Саксонии.

водородные поезда, северная Германия, транспорт, экология