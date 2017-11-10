Автомобильная авария на А3: трое погибших, пожарная бригада отгоняла зевак водой

10.11.2017 10:50   ·   0 комментариев

Скриншот www.focus.de

Скриншот www.focus.de

Три человека погибли в результате тяжелой аварии с несколькими грузовиками на между Франкфуртом-на-Майне и Вюрцбургом утром в четверг, 09.11.2017, когда четыре автомобиля столкнулись возле Вейберсбрунна (Weibersbrunn) в округе Ашаффенбург (Aschaffenburg).

По данным информационного агентства News5, прибывшие спасатели увидели страшную картину. Шоссе напоминало поле битвы. Гравий и мусор разлетелись на десятки метров, кабина грузовика висела над пропастью, товары были разбросаны по дороге.

В результате серии аварий водитель грузовика с гравием и два человека из грузовика, который пытался уклониться, получили . После нескольких часов в пробке водители других грузовиков, наконец, смогли проехать мимо места аварии.

По данным информационного агентства, некоторые из них снимали происшедшее на мобильные телефоны. Пожарные немедленно отреагировали – они отгоняли их, обрызгивая водой из шланга, когда те проезжали мимо.

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