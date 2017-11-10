Каждый десятый взрослый имеет избыточную задолженность

10.11.2017 10:48 · 0 комментариев

По данным «Атласа должников Германии» («Schuldneratlas Deutschland») кредитного агентства Creditreform, число лиц с избыточной задолженностью в Федеративной Республике в этом году выросло примерно на 65 000 человек и составило более 6,9 млн. человек. Таким образом, у каждого десятого взрослого общие расходы постоянно превышают доходы. Но чрезмерная задолженность больше не является проблемой только людей с низкими доходами. По данным Creditreform, в этом году практически все новые дела с избыточной задолженностью поступали от среднего класса.

По данным экспертов, в 2017 году возрастная задолженность снова поднялась выше среднего. Четыре из пяти новых лиц с избыточной задолженностью были в этом году старше 50 лет. С другой стороны, число лиц с чрезмерной задолженностью в возрасте до 30 лет уменьшается. Хотя раньше большинство лиц с избыточной задолженностью составляли мужчины, однако, в 2017 году около 60 процентов новых дел с чрезмерной задолженностью были связаны с женщинами.

Общую сумму долгов эксперты оценили примерно в 209 миллиардов евро. Но региональные различия все ещё огромны. Самый высокий показатель задолженности среди федеральных земель был зарегистрирован в Бремене (14 процентов), за ним следуют Саксония-Ангальт и Берлин. Самый низкий уровень чрезмерной задолженности снова был в Баварии (7,47 процентов) и Баден-Вюртемберге (8,31 процента). В этом году городом с самым высоким уровнем чрезмерной задолженности был Бремерхафен (Bremerhaven).

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