Беженцы в Афинах: «Мама Меркель, открой двери!»
10.11.2017 10:47 · 0 комментариев
В Германии много спорят по вопросу о воссоединении семей беженцев, но то, что приостановление этого регулирования действительно означает для людей, едва ли очевидно. 14 сирийских беженцев захотели изменить эту ситуацию в Афинах и собрались у посольства Германии в Афинах. Они кричали: «Германия, Германия!» и «Мама Меркель, открой двери!».
Семь мужчин и семь женщин ждут более года, чтобы им разрешили приехать к их семьям в Германию. «У нас есть все необходимые документы», — пожаловалась 33-летняя женщина. В течение 19 месяцев она ждёт разрешения на приезд в Германию к своему мужу.
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Афины, беженцы, воссоединение семей, Меркель
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