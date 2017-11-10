Беженцы в Афинах: «Мама Меркель, открой двери!»

10.11.2017 10:47   ·   0 комментариев

© SZ-Designs - Fotolia.com

© SZ-Designs — Fotolia.com

В Германии много спорят по вопросу о воссоединении семей беженцев, но то, что приостановление этого регулирования действительно означает для людей, едва ли очевидно. 14 сирийских беженцев захотели изменить эту ситуацию в Афинах и собрались у посольства Германии в Афинах. Они кричали: «Германия, Германия!» и «Мама , открой двери!».

Семь мужчин и семь женщин ждут более года, чтобы им разрешили приехать к их семьям в Германию. «У нас есть все необходимые документы», — пожаловалась 33-летняя женщина. В течение 19 месяцев она ждёт разрешения на приезд в Германию к своему мужу.

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