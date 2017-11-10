Шокирующий прогноз Deutsche Bank: «Нужно искать альтернативную денежную систему»

10.11.2017 10:46 · 0 комментариев

Вряд ли любой другой народ так привязан к наличным деньгам, как немцы. Всегда подчеркивалось, что опасности для наличных денег нет. Но теперь как раз Deutsche Bank подпитывает новые опасения. В одном из анализов эксперт банка Джим Рейд (Jim Reid) предупреждает о «начале конца бумажных денег».

Бумажные деньги отражают нашу денежную систему, которая основана исключительно на доверии к фактическому получению встречной услуги за банкноты. В конце концов, банкнота в 1000 евро не стоит 1000 евро. Как цитирует издание «Welt«, Рейд критикует эту систему как «нестабильную и подверженную инфляционным рискам», хотя опасность и не является срочной.

Тем не менее, эксперт полагает, что в течение следующего десятилетия «денежная система подвергнется окончательному тесту, и нам придется искать альтернативу». На самом деле, инфляция во всем мире должна быть в наши дни намного выше, утверждает Рейд. Росту зарплаты помешала, прежде всего, растущая конкуренция со стороны Китая. Однако в будущем заработная плата будет расти во всем мире, а вместе с ней и инфляция.

банкноты, купюры, наличные деньги