В Германии почти 16 млн. человек на грани бедности

09.11.2017 10:46 · 0 комментариев

Почти каждому пятому человеку в Германии — 19,7% населения — грозит бедность или социальная изоляция. Это почти 16000000 человек, сообщило в среду, 7 ноября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, пишет DW. Всего в странах ЕС нищета и изоляция угрожают 23,5% населения.

Обнародованная статистика касается 2016 года. Названные цифры — результаты опроса «Жизнь в Европе», которое регулярно проводят в ЕС, пишет информагентство dpa. Согласно исследованию, человеку угрожают бедность или изоляция в одном из следующих случаев: низкий доход, низкий уровень занятости или значительный материальный ущерб в домохозяйстве.

Гражданами, которым угрожают бедность, считаются те, кто зарабатывает менее 60 процентов среднего дохода. В 2016 году в Германии этот показатель составлял 1064 евро в месяц для тех, кто живет в одиночестве. Для семей с двумя детьми младше 14 лет угроза бедности, по состоянию прошлого года, означает зарабатывать меньше 2234 евро в месяц. Данные касаются так называемого «нетто-дохода», то есть дохода, который люди получают уже после вычета налогов.

Согласно исследованию, по состоянию на 2016 год 3,7% населения Германии несли значительные материальные трудности. Такие респонденты не могли платить за аренду жилья, гасить кредиты, позволить себе отапливать собственное жилье на достаточном уровне или поехать в недельный отпуск, добавляет агентство Reuters.

ipress.ua

бедность, доход, заработная плата, материальное благополучие