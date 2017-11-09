В Дармштадте полиция обнаружила в штанах у 19-летнего парня королевского питона

09.11.2017 10:44 · 0 комментариев

В ходе полицейского контроля в Дармштадте 19-летний парень удивил полицейских живой змеей. Будучи пьяным, он вступил в спор с другим мужчиной, поэтому местные жители вызвали полицию. Как заявила полиция, сначала спор был урегулирован, но при записи личных данных 19-летний нарушитель, однако, становился всё более агрессивным.

Его арестовали и обыскали. По словам полицейских, они заметили «явную выпуклость брюк». Тогда парень стал утверждать, что в его брюках находится змея. И действительно, он вытащил из штанов детеныша королевского питона длиной около 35 сантиметров. Парня отправили в камеру-вытрезвитель, а змею в коробку для транспортировки.

Теперь полицейские проверяют, нарушил ли мужчина закон о защите животных из-за необычного способа транспортировки. По словам полиции, неясно, кому принадлежит змея, возможно, родственнику 19-летнего парня.

змея, королевский питон