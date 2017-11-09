Немецкий художник ремонтирует стены с помощью Lego

09.11.2017 10:41 · 0 комментариев

Вот уже на протяжении 10 лет немецкий художник Ян Форманн путешествует по всему миру и ремонтирует поврежденные здания с помощью разноцветных деталей из конструктора Лего.

Молодой артист посредством Интернет-пространства призывает людей по всему миру следовать его примеру. Форманн уже декорировал стены зданий в более чем 40 городах Европы, Центральной Америки, Азии и США.

Как пишет издание Le Figaro, некоторые видят в инициативе художника декоративное искусство, другие – укор владельцам здания, указывающий на необходимость ремонта. К слову, некоторые инсталляции Форманна были в скором времени после их появления заменены настоящими кирпичами.

Сам мастер видит в своей манере реконструкции зданий возможность для каждого внести свой вклад в дело облагораживания общественных мест. Не исключает автор инициативы и того, что у многих она вызовет воспоминания детства, от чего процесс ее реализации станет более приятным.

Больше работ мастера смотрите в его Instagram.

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