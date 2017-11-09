Карлсруэ требует ввести в метрические книги третий пол

09.11.2017 10:40 · 0 комментариев

Федеральный конституционный суд (Bundesverfassungsgericht) потребовал ввести третий пол для регистрации в метрических книгах. Таким образом, как решили судьи Карлсруэ, людям, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами, будет дана возможность зарегистрировать «положительно» свою половую идентичность. В качестве основания суд сослался на право личности.

По решению Карлсруэ, законодательные органы должны к концу 2018 года создать новое регулирование, в котором будет включен, помимо «мужчины» и «женщины», третий пол, «интерсексуал» («inter»), «различный» («divers») или под другим «положительным обозначением пола». В постановлении, действующем с ноября 2013 года, законодатель только создал возможность того, что такие люди могут вообще не указывать пол в метрических книгах.

Согласно этому решению, в Германии может проживать до 160 000 человек из числа интерсексуалов. Ещё в 2012 году Немецкий совет по этике (der Deutsche Ethikrat) высказался за то, чтобы люди, чей пол не был четко идентифицирован, могли быть выбраны не только как женщина или мужчина, но и как «другой».

Карлсруэ попросил 16 ассоциаций и организаций дать комментарии по этому вопросу. Кроме Немецкого совета по этике, за выбор третьего пола высказались также Немецкий институт по правам человека (das Deutsche Institut für Menschenrechte), Немецкое общество сексуальных исследований (die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung) и Немецкое психологическое общество (die Deutsche Gesellschaft für Psychologie). Центральный комитет немецких католиков (das Zentralkomitee der deutschen Katholiken) и Федеральная ассоциация немецких регистраторов гражданского состояния (Bundesverband der Deutschen Standesbeamten) высказались против такой записи.

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