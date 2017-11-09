Барометр тренда RTL/n-tv: Меркель преодолела 50-процентную отметку

09.11.2017 10:38 · 0 комментариев

Требования отставки, дебаты о преемниках и сложные переговоры по коалиции – все это, по-видимому, ничего не меняет относительно популярности канцлера Ангелы Меркель. Популярность канцлера, как показывает барометр тренда RTL/n-tv, может даже расти.

52 процента жителей Германии, т.е. на три процента больше, чем на предыдущей неделе, отдают предпочтение Меркель и только 22 процента лидеру СДПГ Мартину Шульцу. В последний раз лидер ХДС достигала таких хороших рейтинговых показателей в начале августа.

Еще лучше обстоят дела в другом сравнении: в возможной дуэли с Андреа Налес канцлер даже набирает 58 процентов, а лидер фракции социал-демократов только 17. Удивительно, что даже среди сторонников СДПГ популярность у Меркель (42 процента) больше, чем у Налес (39).

Меркель, политика, популярность