В этом году отопление будет стоить намного дороже

09.11.2017 10:36 · 0 комментариев

Начался отопительный сезон, и многие не испытывают особого желания дрожать в шерстяном свитере и лыжных носках на диване, чтобы сэкономить деньги. Однако это также означает, что расходы в этом году, вероятно, будут намного выше, так как затраты на отопление, по данным консалтинговой компании co2online, вырастут в этом году примерно на 10 процентов.

Особенно почувствуют повышение оплаты пользователи систем с топочным мазутом. Для домов с природным газом и централизованным теплоснабжением ожидается «умеренное» увеличение – примерно на 2 процента. Причина этого связана, в основном, с ростом цен на энергоносители: цены на природный газ и централизованное теплоснабжение в 2017 году упали на 1-1,5 процента, а на топочный мазут, наоборот, выросли на 10 процентов.

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