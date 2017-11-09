Берлин является «самым умным» немецким мегаполисом

09.11.2017 10:34   ·   0 комментариев

© SeanPavonePhoto - Fotolia.com

© SeanPavonePhoto — Fotolia.com

Столица Германии является «самым умным» немецким мегаполисом. К такому выводу пришёл в своём исследовании по «умному городскому развитию» шведский поставщик приложений Easypark. Оценивались быстрое подключение к Интернету, экологически безопасные энергетические предложения и широкое участие общественности.

оказался во время исследования на 13-м месте, что делает его «самым умным» городом Германии. Вторым лучшим немецким городом стал Гамбург, занявший 14-е место.

Столица Дании Копенгаген – «самый умный» в мире, за ним следуют Сингапур и Стокгольм. В ходе исследования Easypark сравнил данные 500 городов и объединил их с оценками 20 000 журналистов.

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