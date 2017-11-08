В центре жилого района Бремена взорвалась бомба

08.11.2017 09:38   ·   0 комментариев

Скриншот сайта www.focus.de

Скриншот сайта www.focus.de

Громкий разбудил жителей округа Вар (Vahr) в городе Бремен в ночь на вторник, 07.11.2017. Вызванная полиция обнаружила поврежденный . Технический дефект в качестве причины взрыва исключается. Первые данные расследования показали, что был уничтожен взрывным устройством.

Во время инцидента никто не пострадал. Полиция ищет свидетелей. Отделение судебной экспертизы начало работу ещё ночью. Расследование продолжается. Причины происшедшего пока неизвестны.

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