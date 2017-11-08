Немец получил письмо с извинениями от родственников оккупанта

08.11.2017 09:36 · 0 комментариев

Лишившийся дома в 30-х годах прошлого столетия при фашистском режиме немец спустя 78 лет получил извинения.

Петер Хиршман родился и вырос в Нюрнберге. В 1939 году фашистское правительство страны принудительным образом лишило его родного дома и переселило его семейство в другое место. Жилище Петера заняли фашисты.

Как пишет французская Le Figaro, спустя 78 лет теперь уже 92-летний немец получил послание от потомков оккупировавшего его дом. Длинное письмо с извинениями Петеру написала внучка фашиста. Подобная вежливость крайне удивила престарелого немца, а по мнению многих, и вовсе оказалась излишней и даже смешной, так как потомки не несут никакой ответственности за дела и поступки своих предков.

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