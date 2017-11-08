Берлин вводит защищенные велосипедные полосы

08.11.2017 09:34   ·   0 комментариев

© Christian Müller - Fotolia.com

© Christian Müller — Fotolia.com

В 2016 году в результате дорожно-транспортных происшествий по всей Германии погибли 349 велосипедистов, что на 4,3 процента больше, чем в предыдущем году. Чтобы повысить безопасность велосипедистов, Берлин в будущем собирается ввести  специальные велосипедные полосы.

Концепция сенатора транспорта Регины Гюнтер (Regine Günther) выглядит так: в будущем велосипедные дорожки должны быть не менее 2 метров в ширину и защищены от автомобилей тумбами. Кроме того, планируется построить барьерную полосу шириной не менее 1 метра до проезжей части. Зеленый цвет также должен визуально отделять велосипедную дорожку от дороги.

Первые велосипедные дорожки такого вида будут установлены на Хазенхайде (Hasenheide) в округе Берлин-Нойкёльн (Berlin-Neukölln) в начале строительного сезона 2018 года.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!