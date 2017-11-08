Берлин вводит защищенные велосипедные полосы

08.11.2017 09:34 · 0 комментариев

В 2016 году в результате дорожно-транспортных происшествий по всей Германии погибли 349 велосипедистов, что на 4,3 процента больше, чем в предыдущем году. Чтобы повысить безопасность велосипедистов, Берлин в будущем собирается ввести специальные велосипедные полосы.

Концепция сенатора транспорта Регины Гюнтер (Regine Günther) выглядит так: в будущем велосипедные дорожки должны быть не менее 2 метров в ширину и защищены от автомобилей тумбами. Кроме того, планируется построить барьерную полосу шириной не менее 1 метра до проезжей части. Зеленый цвет также должен визуально отделять велосипедную дорожку от дороги.

Первые велосипедные дорожки такого вида будут установлены на Хазенхайде (Hasenheide) в округе Берлин-Нойкёльн (Berlin-Neukölln) в начале строительного сезона 2018 года.

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