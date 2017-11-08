Рождественский бонус получает в Германии каждый второй

08.11.2017 09:32 · 0 комментариев

Начался рождественский сезон. Это не только увеличивает радость ожидания пряников и подарков, но также повышает вероятность рождественского бонуса для сотрудников. Более половины сотрудников в Германии получают рождественский бонус в конце года. Однако для этих 55 процентов дополнительная полная зарплата является исключением. Об этом свидетельствует онлайн-опрос интернет-портала Lohnspiegel.de.

Рассчитывать на рождественский бонус, большая часть которого выплачивается в ноябре, могут, прежде всего, сотрудники, на которых распространяется тарифный договор. Если он действует, то рождественский бонус получают 74% сотрудников, а среди сотрудников без тарифного договора – всего 44%. Часто в учреждениях без тарифных договоров специальные выплаты производятся только добровольно. В платежной ведомости популярный термин «Рождественский бонус» появляется редко. Чаще всего это выплаты за успешную работу и бонусы за лояльность.

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