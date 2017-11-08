Рождественский бонус получает в Германии каждый второй

08.11.2017 09:32   ·   0 комментариев

© LTC Media Verlag

© LTC Media Verlag

Начался рождественский сезон. Это не только увеличивает радость ожидания пряников и подарков, но также повышает вероятность рождественского бонуса для сотрудников. Более половины сотрудников в Германии получают рождественский в конце года. Однако для этих 55 процентов дополнительная полная зарплата является исключением. Об этом свидетельствует онлайн-опрос интернет-портала Lohnspiegel.de.

Рассчитывать на рождественский бонус, большая часть которого выплачивается в ноябре, могут, прежде всего, сотрудники, на которых распространяется тарифный договор. Если он действует, то рождественский бонус получают 74% сотрудников, а среди сотрудников без тарифного договора – всего 44%. Часто в учреждениях без тарифных договоров специальные производятся только добровольно. В платежной ведомости популярный термин «Рождественский бонус»  появляется редко. Чаще всего это за успешную работу и бонусы за лояльность.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!