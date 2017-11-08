Налоговое мошенничество обходится казне в 17 миллиардов

08.11.2017 09:29   ·   0 комментариев

© frank peters - Fotolia.com

© frank peters — Fotolia.com

Из-за обманов международных крупных корпораций с перечислением прибылей в налоговый рай немецкая казна ежегодно теряет, по сообщениям СМИ, около 17 миллиардов евро налоговых поступлений. Эта цифра была рассчитана французским экономистом Габриэлем Цучманом (Gabriel Zucman) для издания «Süddeutsche Zeitung».

В ЕС потери составляют около 60 миллиардов евро в год. Германия особенно страдает от практики экономии налогов. Здесь доходы от подоходного налога с юридических лиц могут быть почти на треть выше, если такие сдвиги в прибыли будут запрещены.

Поводом для расчетов стала публикация так называемых «Paradise Papers» («Райских документов»). По информации «Süddeutsche Zeitung», международной сетью журналистов оценивались 13,4 миллиона документов по сомнительной практике налоговой экономии.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!