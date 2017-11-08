Налоговое мошенничество обходится казне в 17 миллиардов

08.11.2017 09:29 · 0 комментариев

Из-за обманов международных крупных корпораций с перечислением прибылей в налоговый рай немецкая казна ежегодно теряет, по сообщениям СМИ, около 17 миллиардов евро налоговых поступлений. Эта цифра была рассчитана французским экономистом Габриэлем Цучманом (Gabriel Zucman) для издания «Süddeutsche Zeitung».

В ЕС потери составляют около 60 миллиардов евро в год. Германия особенно страдает от практики экономии налогов. Здесь доходы от подоходного налога с юридических лиц могут быть почти на треть выше, если такие сдвиги в прибыли будут запрещены.

Поводом для расчетов стала публикация так называемых «Paradise Papers» («Райских документов»). По информации «Süddeutsche Zeitung», международной сетью журналистов оценивались 13,4 миллиона документов по сомнительной практике налоговой экономии.

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