Восточная Германия поднялась в «Атласе счастья»

08.11.2017 09:27   ·   0 комментариев

© rcfotostock - Fotolia.com

© rcfotostock — Fotolia.com

В Восточной Германии повышается удовлетворение жизнью. В новом «Атласе счастья» («Glücksatlas») восточнонемецкие регионы достигли отметки 6,89 по шкале от 0 до 10. В 2004 году этот показатель составлял около 6,2 пункта.

«Условия жизни еще не сравнялись, но произошло многое», — прокомментировал результат Бернд Раффельхюшен Bernd Raffelhüschen, экономист Университета Фрайбурга (Universität Freiburg), который является соавтором исследования. По его мнению, произошедшие изменения чувствует и население.

Тем не менее, все восточнонемецкие регионы всё ещё находятся внизу рейтинга. По данным исследования, самые счастливые люди живут в Шлезвиг-Гольштейне, Гамбурге и регионе Бадена.

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