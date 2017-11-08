Восточная Германия поднялась в «Атласе счастья»

08.11.2017 09:27 · 0 комментариев

В Восточной Германии повышается удовлетворение жизнью. В новом «Атласе счастья» («Glücksatlas») восточнонемецкие регионы достигли отметки 6,89 по шкале от 0 до 10. В 2004 году этот показатель составлял около 6,2 пункта.

«Условия жизни еще не сравнялись, но произошло многое», — прокомментировал результат Бернд Раффельхюшен Bernd Raffelhüschen, экономист Университета Фрайбурга (Universität Freiburg), который является соавтором исследования. По его мнению, произошедшие изменения чувствует и население.

Тем не менее, все восточнонемецкие регионы всё ещё находятся внизу рейтинга. По данным исследования, самые счастливые люди живут в Шлезвиг-Гольштейне, Гамбурге и регионе Бадена.

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