«Русское кино» на экранах Германии

08.11.2017 09:25 · 0 комментариев

Интерес граждан к русскому кино за рубежом существовал всегда, но до 2016 года не было создано ни одного приложения или ресурса, ориентированного исключительно на российский легальный контент. Командой технического департамента международного интернет-кинотеатра Tvzavr было принято решение разработать и запустить на международном рынке интернет-кинотеатр «Русское кино», включающий в себя приложения Russian Сinema / Русское Кино для Smart TV и мобильных устройств, а также сайт ruskino.net.

Ранее никто не объединял продукты отечественного кинематографа на одной платформе. К настоящему моменту библиотека интернет-кинотеатра «Русское кино» насчитывает больше 10 000 единиц лицензионного контента (фильмы, мультфильмы и сериалы производства России и СССР), представлена в 248 странах и доступна пользователям во всем мире и на всех устройствах.

Каждый пользователь имеет возможность выбрать именно те фильмы, которые ему интересны. Советская классика от Мосфильм, Ленфильм и других студий, добрые и настоящие советские мультфильмы, новинки российского кинопроката.

Интернет-кинотеатр представлен на международном рынке при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и компании «РОСКИНО» во главе с Екатериной Мцитуридзе. Запуск сервиса стал знаковым – и был приурочен к году отечественного кинематографа. Благодаря сотрудничеству с Министерством культуры, удалось достигнуть больших успехов и получить признание:

презентация запуска интернет-кинотеатра на 69-м Каннском международном фестивале;

презентация сервиса в США на American Film Market;

премия «Большая цифра – 2017»;

премия «Digital Communications AWARDS – 2017»;

премия «Лидер России – 2016».

Дизайн «Русского кино» оформлен в колоритном русском стиле. Символом проекта стала русская матрешка.

Сквозь призму русского кино аудитории за рубежом представляется уникальная возможность составить свое представление о могуществе России: через кинематограф узнать характер и образ русского человека – его поведение, привычки, эмоции. С помощью интернет-кинотеатра «Русское кино» появилась возможность продемонстрировать глубокую культурную «почву» российского общества, привлечь внимание к русским традициям и обычаям, к русскому народу. Представленное в библиотеке портала кино призвано отразить для зарубежной аудитории Россию изнутри – ее культуру и ценности, познакомить мировую общественность с культурным достоянием в России.

«Русское кино» – это достояние России, яркий пример культурного вклада в развитие и популяризацию российского кинематографа.

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