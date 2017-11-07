Коммунисты прошли по Берлину с танком

07.11.2017 10:29   ·   0 комментариев

© philipk76 - Fotolia.com

© philipk76 — Fotolia.com

Утром 06.11.2017 по площади Александерплац в округе -Митте прошёл забавный . Около 30 предполагаемых коммунистов праздновали столетие Октябрьской революции 1917 года, т.е. захват власти большевиками во главе с Лениным и «диктатуру пролетариата», которые привели к кровавой гражданской войне.

Среди прочего, в колонне на параде были представлены: российский танк на прицепе; скорее плохая, чем правильная копия военного корабля; надписи «Революция вместо войны». Как видно, уроки истории не были учтены.

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