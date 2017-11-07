Коммунисты прошли по Берлину с танком

07.11.2017 10:29 · 0 комментариев

Утром 06.11.2017 по площади Александерплац в округе Берлин-Митте прошёл забавный автопарад. Около 30 предполагаемых коммунистов праздновали столетие Октябрьской революции 1917 года, т.е. захват власти большевиками во главе с Лениным и «диктатуру пролетариата», которые привели к кровавой гражданской войне.

Среди прочего, в колонне на параде были представлены: российский танк на прицепе; скорее плохая, чем правильная копия военного корабля; надписи «Революция вместо войны». Как видно, уроки истории не были учтены.

автопарад, Берлин, коммунисты