Коммунисты прошли по Берлину с танком
07.11.2017 10:29 · 0 комментариев
Утром 06.11.2017 по площади Александерплац в округе Берлин-Митте прошёл забавный автопарад. Около 30 предполагаемых коммунистов праздновали столетие Октябрьской революции 1917 года, т.е. захват власти большевиками во главе с Лениным и «диктатуру пролетариата», которые привели к кровавой гражданской войне.
Среди прочего, в колонне на параде были представлены: российский танк на прицепе; скорее плохая, чем правильная копия военного корабля; надписи «Революция вместо войны». Как видно, уроки истории не были учтены.
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