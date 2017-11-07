Заложница в Пфаффенхофене освобождена

07.11.2017 10:26 · 0 комментариев

После захвата заложницы в ведомстве по делам молодежи (Jugendamt) в Верхней Баварии можно свободно вздохнуть: полиция арестовала 28-летнего мужчину, который удерживал заложницу в течение нескольких часов. Как сообщила пресс-секретарь полиции, специальное подразделение (SEK) воспользовалось благоприятным моментом, чтобы захватить мужчину.

Преступник, взявший сотрудницу в заложники, забаррикадировался с ней в офисе в ведомстве по делам молодежи города Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм (Pfaffenhofen an der Ilm) в 8 часов 30 минут. Он грозил 31-летней женщине ножом с клинком длиной десять сантиметров, в результате чего женщине была нанесена резаная рана верхней части тела.

Полиция прибыла в связи с захватом заложников для проведения крупномасштабной операции и оцепила местность. Кроме спецподразделения SEK были задействованы специально подготовленные сотрудники, занимающиеся вопросами освобождения заложников. Они смогли связаться с предполагаемым заложником по телефону. Когда женщина попросила вызвать врача, SEK провёл атаку и захватил мужчину. Захват обошёлся без стрельбы.

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