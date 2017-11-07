Свыше 15 тыс. собственников дизельных авто подали иск против VW

07.11.2017 10:23   ·   0 комментариев

© corepics - Fotolia.com

© corepics — Fotolia.com

В Германии около 15 тыс. собственников дизельных авто подали на фирму в связи со скандалом вокруг махинаций с показателями вредных выбросов. Общая сумма требуемой компенсации превосходит 350 млн. евро, сообщает агентство DPA.

Коллективный иск направлен в окружной суд в Брауншвейге, под ним подписалось 15 374 немецких владельцев автомобилей. В иске отмечается, что германские покупатели «не клиенты 2-го класса» и требуют того же отношения, как и к собственникам машин в США.

С 2015 году производителю авто довелось отозвать немалое количество автомобилей, а кроме этого платить штрафы за обман. Оказалось, что такие машины не отвечали действующим в США нормам экологичности. В итоге чего последовали судебные разбирательства.

gursesintour.com

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