В течение часа на мюнхенском вокзале умерли двое мужчин

07.11.2017 10:22   ·   0 комментариев

© ArTo - Fotolia.com

© ArTo — Fotolia.com

В течение часа в понедельник утром, 06.11.2017, на главном железнодорожном вокзале Мюнхена двое мужчин почувствовали себя плохо и вскоре умерли. Как сообщила федеральная полиция, 71-летний мужчина упал возле билетных касс примерно в 8 часов 25 минут. 51-летний прохожий поспешил на помощь пенсионеру из Дюссельдорфа, пока не провели реанимацию.

По информации полиции, вначале удалось восстановить жизненно важные функции пенсионера, но вскоре он умер в больнице. Менее чем через час двум федеральным полицейским пришлось действовать почти на том же месте, всего на один этаж выше, возле ресторана быстрого питания. Там упал 61-летний итальянец, который приехал из Дрездена. Спасатели тоже сначала смогли реанимировать его, но вскоре он умер по дороге в клинику.

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