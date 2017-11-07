Меркель предостерегает от высказываний о новых выборах

07.11.2017 10:20   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Канцлер Ангела предостерегает потенциальных партнеров по «ямайской коалиции» о недопущении высказываний о досрочных выборах в случае неудачи в переговорах. По словам участников заседания президиума ХДС в Берлине, ХДС тоже не должен вступать в «ямайскую коалицию» любой ценой.

Канцлер считает, однако, неразумным постоянное упоминание новых выборов в качестве ключевого слова. В конце концов, все партнеры также несут политическую ответственность за создание стабильного правительства. Лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) неоднократно высказывался о возможности новых выборов, если партия Зелёных и Союз не объединятся тематически с его партией.

В Союзе опасаются, что прошедшие выборы в Бундестаг в случае провала переговоров о «ямайской коалиции» могут привести к дальнейшему укреплению правых популистов АдГ. Однако, по данным опроса Forsa, проведенного по заказу медиа-группы RTL, результат новых выборов вряд ли будет отличаться от итогов выборов 24 сентября.

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