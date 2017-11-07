В Бонне стартовала Климатическая конференция ООН

07.11.2017 10:18 · 0 комментариев

Международная Климатическая конференция ООН (COP23) началась в понедельник, 6 ноября, в Бонне. Об этом сообщает Ракурс со сылкой на DW.

В мероприятии примут участие около 25 тыс. делегатов. Конференция, посвященная воплощению в жизнь пунктов Парижского климатического соглашения, продлится две недели.

На конференции, в частности, обсудят конкретные правила, которые бы помешали странам демонстрировать фейковые данные о выбросах CO2, а также о последствиях выхода США из Парижского соглашения.

Ожидается, что в конференции примут участие Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Леонардо Ди Каприо, Арнольд Шверценеггер и многие другие политики и знаменитостей.

Министр по вопросам окружающей среды Германии Барбара Хендрикс уже обратилась к партиям ХДС, ХСС, Свободной демократической партии и «Зеленым» с призывом уделить больше внимания вопросам глобальных климатических изменений и защиты окружающей среды.

Конференция сопровождается большим количеством протестов и демонстраций, прошедших в Бонне и его окрестностях еще до ее начала.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня 2017 года. Он считает, что соглашение ставит под угрозу промышленность США, однако очень мягкое относительно ведущих загрязнителей, таких как Китай и Индия.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что американский президент может изменить свое решение о Парижском климатическом соглашении.

Но в октябре правительство США начало отменять план Clean Power Plan, предусматривающий выработку экологически чистой электроэнергии, который в 2015 году разработал бывший президент США Барак Обама.

racurs.ua

Бонн, климат, Международная Климатическая конференция ООН, экология