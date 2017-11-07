Пособие для детей разведенных родителей будет увеличено

07.11.2017 10:16 · 0 комментариев

В новом году несовершеннолетние дети разведенных родителей во всей стране будут иметь право на более высокое пособие. Таким образом, как объявил Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе, в силу вступит новая «Дюссельдорфская таблица».

Ставки пособия увеличиваются на шесть-двенадцать евро в месяц, в зависимости от возраста ребенка и группы доходов. Для совершеннолетних детей разведенных родителей ставки остаются неизменными.

С 1 января 2018 года минимальное пособие на проживание для детей первой возрастной группы (от 0 до 5 лет) составляет 348 евро вместо прежних 342 евро.

«Дюссельдорфская таблица»существует с 1962 года и служит в качестве общенационального ориентира для оценки надлежащего содержания ребенка.

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