Пособие для детей разведенных родителей будет увеличено
07.11.2017 10:16 · 0 комментариев
В новом году несовершеннолетние дети разведенных родителей во всей стране будут иметь право на более высокое пособие. Таким образом, как объявил Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе, в силу вступит новая «Дюссельдорфская таблица».
Ставки пособия увеличиваются на шесть-двенадцать евро в месяц, в зависимости от возраста ребенка и группы доходов. Для совершеннолетних детей разведенных родителей ставки остаются неизменными.
С 1 января 2018 года минимальное пособие на проживание для детей первой возрастной группы (от 0 до 5 лет) составляет 348 евро вместо прежних 342 евро.
«Дюссельдорфская таблица»существует с 1962 года и служит в качестве общенационального ориентира для оценки надлежащего содержания ребенка.
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