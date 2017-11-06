Швейцарский «налоговый шпион» сознался в суде

06.11.2017 10:57 · 0 комментариев

Человек, обвиняемый в шпионаже за налоговой службой немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия в пользу властей Швейцарии, предстал перед судом во Франкфурте.

Как сообщил подозреваемый, он получил 28 тыс. евро за передачу конфиденциальной информации о процессе проведения налоговых проверок в указанном регионе Германии. Однако мужчина не согласился, что действовал с уголовными намерениями: воспользовавшись советами своего адвоката, Дэниел М. сообщил, что мотив его поступка можно объяснить как «смесь патриотизма, жажда приключений, желание извлечь выгоду, а также отвага».

Согласно информации Deutsche Welle, с 2010 года земля Северный Рейн-Вестфалия потратила в сумме около 18 млн. евро на поиски информации о вкладчиках, которые уклонялись от уплаты налогов на общую сумму около 7 млрд. евро.

В результате выдвигаемых обвинений в шпионаже, Дэниел М. мог получить до 5 лет лишения свободы, однако, по решению суда приговорен к условному сроку и штрафу в размере 50 тыс. евро.

offshoreview.eu

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