Стрелявший в супермаркете в Бремене сдался властям

06.11.2017 10:54   ·   0 комментариев

© Photographee.eu - Fotolia.com

© Photographee.eu — Fotolia.com

Мужчина, который 2 ноября устроил стрельбу в супермаркете в Бремене, сдался властям. Такие данные сообщили представители полиции.

Стрельба произошла в четверг, 2 ноября, в районе Грепелинген. Один мужчина получил серьезные ранения и в результате скончался, напоминает РИА Новости. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления. Правоохранительные органы выдали ордер на арест 30-летнего мужчины. По информации полицейских, стрелок знал мужчину, в которого стрелял, поэтому террористическая подоплека преступления была исключена.

6 ноября, в понедельник, обвиняемый в присутствии своего адвоката сдался в полицейском участке в центральной части Бремена.

www.33live.ru

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